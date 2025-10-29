Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"

"Purtroppo è un fatto grave e delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona scomparsa e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Spero che si possa trarre un beneficio anche in questa tragica situazione". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine della Giunta del Coni alla Triennale di Milano, a proposito del grave incidente stradale che ieri ha visto protagonista il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez nei pressi di Appiano Gentile.