Marocco: "Il grande stadio dei mondiali pronto nel 2027"

Il maxi-stadio che dovrà ospitare i mondiali di calcio del 2030 "sarà pronto entro il 2027". Lo ha anticipato il ministro marocchino delegato per il bilancio Fouzi Lekjaa, nel corso di un incontro nella sede della Confederazione generale delle imprese marocchine (CGEM). La tempistica è ambiziosa, perché il maxi-stadio 'Hassan II' di Benslimane, alle porte di Casablanca, è al momento solo nella fase iniziale. Il progetto rappresenta il fiore all'occhiello degli impegni per ospitare l'evento calcistico planetario insieme a a Spagna e Portogallo. Lo stadio è in lizza per ospitare il calcio d'apertura e la finale della Coppa del mondo, insieme al Santiago Bernabeu di Madrid e al Camp Nou di Barcellona, secondo un rapporto della Fifa. I preparativi del Marocco per il grande evento calcistico, oltre all'imminente Coppa d'Africa, includono un approccio in due fasi. La prima fase si concentra sull'ammodernamento dello stadio Moulay Abdellah di Rabat e del Grand Stade di Tangeri, con lavori che dovrebbero essere completati entro i prossimi due mesi. La seconda fase includerà oltre alla costruzione dello stadio Hassan II di Benslimane, anche l'ammodernamento del grande stadio di Marrakech, firmato da Vittorio Gregotti nel 2011, quelli di Fez e Agadir. I lavori su questi progetti si intensificheranno dopo la Coppa d'Africa del 2025.