Calcio e superstizione spesso vanno a braccetto e Maradona lo sa bene, Il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata ha richiesto di eliminare due maglie dagli spogliatoi. I numeri incriminati sono, naturalmente, il 13 e il 17. Niente da fare però per la mano de Dios: il regolamento della Superliga impedisce queste modifiche. Questa non è stata l'unica richiesta di Maradona: il nuovo allenatore ha ordinato di non portare nulla di colore verde, un rito che lo segue ovunque vada ad allenare.