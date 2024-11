Maradona mania, una ciocca di capelli all'asta per 50mila euro

Il suo genio e il suo talento hanno reso Diego Armando Maradona un mito assoluto senza confini. Da sempre, ancor di più ora che ricorre il quarto anniversario della sua scomparsa. Le sue immagini inedite vengono pubblicate di continuo, come queste girate nel 2005 in occasione dell'inaugurazione di una accademia in Qatar. L'amore per Diego non solo dei tifosi napoletani è sempre stato al di sopra di tutto, tanto da arrivare ora a una vera e propria forma di venerazione. Una sua ciocca di capelli infatti, quei ricci che lo hanno reso riconoscibile ovunque durante la sua carriera, dopo essere stata incorniciata, verrà messa all'asta a Parigi il 15 dicembre. Una ciocca vera, originale, tagliata a Diego nel 2018 da un parrucchiere di Dubai e custodita fino a oggi da Stefano Ceci, imprenditore napoletano ed ex assistente del Pibe de Oro. Per provare ad aggiudicarsela sarà necessario spendere una cifra che oscilla tra i 35 e i 50 mila euro, qualcosa meno di chi invece sceglierà la sua maglia dell'Argentina campione del mondo del 1986, quotata fino a 80mila euro. Ma attenzione, perché in questo caso si tratta di una riproduzione del 2006 autografata, con l'impronta della sua mano sinistra in oro, la mano de Dios, sul retro. Una sua maglia originale ora non avrebbe prezzo: l'ultima battuta ha infatti alzato alle stelle il termometro della Maradona mania: 8,8 milioni di euro nel 2022.