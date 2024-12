Manfredi: "Ora obiettivo è riqualificare lo stadio Maradona"

"Il nostro obiettivo è riqualificare lo Stadio Maradona. È un patrimonio immateriale della città. Io e De Laurentiis ne parliamo e ora vediamo l'impegno del governo, se farà un intervento straordinario per facilitare l'opera dal punto di vista finanziario". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Radio Crc, parlando delle possibili strade per poter ospitare gli Europei 2032. Sulla candidatura di Napoli a ospitare gli Europei pesano i grandi lavori richiesti, a partire dall'impianto senza pista di atletica. Sulla candidatura Manfredi ha commentato: "Sono tra chi cerca di fare in modo che avvenga, ma ci vuole la collaborazione di tutti. La valutazione la dobbiamo fare tutti insieme. La società calcistica è un elemento fondamentale sulla scelta degli interventi da fare perché il Napoli gioca allo Stadio Maradona. Ora dobbiamo partire dagli stadi che ci sono, poi se ci rendiamo conto che le cose non sono realizzabili possiamo valutare altre opportunità"