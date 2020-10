Mancini non ha dubbi: "La bolla è una soluzione impossibile in campionato"

"La 'bolla'? E' una soluzione ottima, però mi sembra che si possa anche fare diversamente. Si può fare in Nazionale perché stiamo insieme dieci-undici giorni, farlo per un campionato intero mi sembra difficile e troppo lungo. Lo ha fatto l'Nba, ma era nella fase finale e nei playoff. Farlo per un anno intero mi sembra impossibile". Così Roberto Mancini, ai microfoni di RaiSport, ha espresso la sua opinione su uno dei temi più dibattuti del momento.