Mancini: "La Nazionale? Chissà che, un giorno, si possa rivincere il mondiale insieme..."

IL FUTURO

L'ex ct al Giornale: "Se mi manca? Era un privilegio e la mia collocazione ideale"

© Getty Images "Se mi manca la Nazionale? Chiaro che era la mia collocazione ideale. Allenare la nazionale italiana è stato un grandissimo onore e privilegio per me. Non sempre le cose vanno come si spera, ma oggi il mio assoluto impegno è con la nazionale saudita. Però chissà che, un giorno, si possa rivincere il mondiale insieme". L'ex ct azzurro Roberto Mancini non esclude che in futuro possa ritrovare sulla sua strada la Nazionale.

"Se ho sofferto quest’estate durante gli europei nel non vedermi più su quella panchina? Posso non rispondere? - ha detto Mancini in un'intervista al Giornale - Statisticamente è impossibile vincere gli europei due volte di seguito. È chiaro che ci siamo trovati davanti una nazionale piena di ragazzi un po’ più giovani, con i quali però eravamo andati nelle fasi finali della Nations league battendo Germania e Inghilterra. Si stanno inserendo giocatori nuovi quindi ci vorrà un po’ più di tempo anche se io penso, a differenza di quello che ho letto, che i giocatori scesi in campo siano tecnicamente bravi". Sulla mancata qualificazione ai mondiali: "Mi pesa tanto perché avremmo potuto fare una bella figura".