Manchester City, per Haaland problemi al ginocchio: in dubbio per Madrid

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland è stato sostituito dopo essersi fatto male al ginocchio nel finale della gara vinta per 4-0 sul Newcastle in Premier League. Haaland si è seduto tenendosi il ginocchio destro, ma è riuscito a lasciare il campo senza assistenza all'87° minuto di sabato. Si è seduto in panchina. Non è sembrato aver ricevuto cure mediche immediate e non sembrava avere alcun effetto quando ha stretto la mano ai giocatori in campo dopo la partita. Tuttavia, l'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla disponibilità dell'attaccante norvegese per la partita di Champions League del City contro il Real Madrid mercoledì. Il City è indietro per 3-2 dall'andata del turno di playoff, con il vincitore che avanza agli ottavi di finale.