Dopo la sconfitta contro il Norwich, Pep Guardiola ha esaltato il Manchester City: "Questi giocatori mi hanno portato tutto il prestigio che ora ho in Inghilterra, dove la mia prima stagione era stata etichettata come la 'frode Guardiola'. Ero 'Fraudiola'. Dicevano che non era possibile giocare in questo modo in Inghilterra. E ora in tutto il mondo le persone dicono quanto io sia un bravo manager. È per merito loro, non mio". Erano infatti tanti i tifosi che pensavano che i successi del tecnico sulle panchine di Barcellona e Bayern Monaco fossero arrivati solo grazie alla rosa dei giocatori. Invece, dopo un anno di assestamento, l'allenatore catalano ha vinto la Premier League con il punteggio più alto mai ottenuto nel corso della competizione. Ora la sconfitta nell'ultima gara ha riportato a galla alcune critiche: "Non siamo stati precisi o abbiamo commesso errori individuali. Sono io il responsabile ma fa parte del gioco. A volte succede e i giocatori lo sanno senza che sia necessario dirglielo o mostrare alcuni video. In questo momento sanno che devono migliorare o non sarà possibile competere".