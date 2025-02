Manchester City femminile: "Nostra giocatrice vittima di razzismo"

Il Manchester City femminile ha denunciato che l'attaccante Khadija 'Bunny' Shaw è stata oggetto di abusi "razzisti e misogini" sui social media. Il City ha reso noto che la nazionale giamaicana è stata presa di mira dopo la partita di domenica contro l'Arsenal e che le avrebbe dato il suo pieno supporto "in seguito al trattamento disgustoso che ha ricevuto". Shaw è una delle migliori calciatrici al mondo. Il City non ha fornito ulteriori dettagli sul contenuto dei messaggi, ma ha affermato che sono stati inoltrati alle autorità. "La discriminazione di qualsiasi tipo, sia negli stadi che online, non sarà tollerata e non avrà assolutamente alcun posto dentro o fuori dal gioco", ha affermato il City in una dichiarazione. "Bunny ha deciso di non condividere pubblicamente i messaggi per non dare ossigeno agli individui spregevoli che li hanno inviati", ha aggiunto il club inglese.