Man City, Haaland: "Restiamo uniti, insieme ci rialzermo"

"Noi restiamo uniti, qualche volta nella vita capita di passare momenti difficili, non si può sempre vincere. Ci rialzeremo insieme". Queste le parole che Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, ha consegnato a un post sul proprio profilo Instagram, all'indomani dell'eliminazione ai playoff di Champions League dei Citizens. Il centravanti ha concluso il suo messaggio con un cuore azzurro. Nella sfida persa 3-1 ieri sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, Haaland non è potuto scendere in campo per un problema al ginocchio.