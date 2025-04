Magda Pozzo: "Creata community per un calcio migliore"

"Il Bluenergy Stadium diventerà una CER (Comunità Energetica Rinnovabile): siamo tra le sole 45 presenti in Italia. Bluenergy e la famiglia Curti hanno creduto fin da subito nell'Udinese. Siamo passati da uno sponsor di maglia all'energia green, ai naming rights dello stadio, fino al progetto del parco solare, con pannelli che saranno attivi per l'inizio della prossima stagione e ci permetteranno di essere completamente autonomi da un punto di vista energetico". Lo ha detto Magda Pozzo, ownership e brand ambassador dell'Udinese, intervenuta durante la presentazione del progetto "Energia in campo", la prima community energetica del calcio, in cui il club friulano ha svelato come il Bluenergy Stadium diventerà la prima comunità energetica del calcio. "Bluenergy è un alleato strategico. Stiamo lavorando al prossimo step, che sarà, come sempre, molto interessante. Oggi siamo riusciti a creare una community con varie istituzioni, calcistiche e non, per un calcio più verde, ma anche per progetti ancora più ambiziosi. Oggi sono particolarmente emozionata, secondo me è un'altra bellissima cosa che abbiamo creato insieme con la Lega, con Bluenergy, con la nostra famiglia udinese, con la UEFA, con il comune. Per la prima volta sento che abbiamo fatto community per un calcio migliore", ha concluso.