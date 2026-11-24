Le pagelle: Luis Milla, una perla da sette. Ramon è un vero gladiatore
Il regista spagnolo non si vede granchè ma ha il merito di segnare un gol bellissimo e pesantissimo. Per il numero 4 un'altra prova mostruosa, da grande difensore. Paz regala numeri, Douvikas non si vededi Matteo Dotto
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COMO
SANCHEZ 6 - Qualche errore in disimpegno per eccesso di confidenza
YAN COUTO 5 - Partita sottotono per il brasiliano, di solito prepotente con le sue incursioni sulla fascia destra. Timido, falloso (ammonito per intervento su Pilios) esce perchè gravato dal giallo (dal 65' SMOLCIC 6 - Entra bene in partita con chiusure puntuali).
JACOBO RAMON 7.5 - L'ennesima partita mostruosa. Fa benissimo le due fasi: dietro non fa passare nessuno, in avanti è il lariano più pericoloso.
CHALOBAH 6.5 - Tornava titolare dopo un lungo infortunio, tiene bene a bada Jovic (dall'80' KEMPF SV)
ALEX VALLE 6.5 - Guadagna il rigore che poi Da Cunha fallisce. Spinge sulla fascia mancina con maggior costrutto rispetto a Couto.
MILLA 7 - Fino al gol, non una gran partita. Ma il destro telecomandato all'incrocio dei pali vale una vittoria fondamentale per il futuro europeo del Como e gli vale un voto e mezzo in più
PERRONE 6.5 - Qualche errore di misura in costruzione e un passaggio sbagliato che poteva costare caro. Bella una sua percussione su invito di Paz che vale una pericolosa punizione dal limite e il giallo a Majer. Sfiora il gol nel finale dopo una grande azione personale.
DA CUNHA 5 - Il rigore sbagliato poteva costare caro. Esecuzione sballata a corredo di una prestazione sottotono del capitano poco ispirato (dall'88' RICCI SV).
NICO PAZ 7 - Qualche pausa e qualche chicca a deliziare la platea: un assist scucchiaiato per Douvikas e un tacco nel primo tempo, un geniale filtrante per Perrone e una esaltante serpentina nella ripresa. Calcia sulla barriera una interessante punizione dal limite.
BATURINA 6.5 - Ha il merito di dare la palla a Luis Milla che poi si mette in proprio per la prodezza che decide la partita (dall'80' KAIKI SV)
DOUVIKAS 5 - Il grande assente. Sente forse troppo la sfida con i suoi connazionali, lo si vede solo quando in avvio di partita si fa bruciare in area da Relvas e quando nel finale tira da posizione difficile e guadagna un corner.
Allenatore FABREGAS 6.5 - Questa volta lo spettacolo può aspettare. La notizia è che il suo Como sa vincere anche partite "sporche".
AEK
STRAKOSHA 6.5; ROTA 6, MOUKOUDI 6.5, RELVAS 6.5, PILIOS 6.5; MAJER 4.5 (dal 79' KAIRINEN SV), VITALIS 5.5 (dal 79' JOAO MARIO SV), MARIN 5.5, KUTESA DERECK 5 (dal 61' VARGA 5); GACINOVIC 5 (dal 75' MANTALOS SV), JOVIC 5 (dal 75' ZINE SV). Allenatore NIKOLIC 6