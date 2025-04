Lucchese 'al verde', ex patron Arezzo paga la trasferta

L'ex presidente dell'Arezzo calcio, l'imprenditore orafo Massimo Anselmi, si accollerà parte delle spese che la Lucchese dovrà sostenere per la trasferta a Pasquetta ad Arezzo, valida per il girone B della Serie C. I giocatori della Lucchese, come noto, dopo una serie di passaggi di proprietà delle quote societarie, lamentano pagamenti arretrati non saldati da mesi e hanno minacciato di ritirarsi dal campionato salvo poi garantire le ultime partite per salvaguardare la regolarità del torneo. Un vero esempio di correttezza tuttavia, come ha sottolineato l'allenatore Gorgone durante l'ultima conferenza stampa, in concreto "non ci sono soldi per il pullman né per le trasferte e cominciano a mancare le divise dei giocatori". Massimo Anselmi, memore delle stesse difficoltà vissute dall'Arezzo qualche anno fa, toccato dall'accorato appello e mosso dall'amicizia con Emiliano Testini, che è vice allenatore dei rossoneri, ha offerto un aiuto alla Lucchese annunciando che si accollerà parte delle spese per garantire ai rossoneri la logistica necessaria, che comprende viaggio e alloggio pre-partita. Anselmi preferisce non commentare il gesto ma nell'entourage si fa presente che nasce dal cuore. Testini è grande amico di Anselmi. Già giocatore dell'Arezzo, Testini è stato diversi anni alla guida tecnica dell'Arezzo calcio femminile di cui Anselmi è oggi presidente, e l'ha portata peraltro in Serie B.