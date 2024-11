LUCCA COMICS: JUVE, YILDIZ DIVENTA UN CARTONE ANIMATO IN 'TEAM JAY'

Nell'episodio, Team Jay affronta una situazione complicata che minaccia di mettere a rischio la loro unione e le loro ambizioni. Ma questa volta, il team riceve un aiuto inaspettato da due guest star d'eccezione: Gioele, un giovane tifoso Junior Member e, come special guest, nientemeno che Kenan Yildiz, talento bianconero e numero 10 della squadra, che per la prima volta partecipa con uno dei suoi simboli al cartone animato più amato dai tifosi bianconeri. Il titolo, 'The Butterfly Effect', è un chiaro riferimento alla teoria secondo cui piccoli cambiamenti possono portare a grandi trasformazioni: una tematica che il cartone utilizza per ispirare i giovani spettatori, ricordando loro come per ottenere grandi cambiamenti bisogna iniziare, lavorando insieme (in questo caso, per impedire che venga rubato il calcio dai sogni dei bambini).