Ultrà, nuovo arresto per Luca Lucci: l'accusa è traffico internazionale di droga

Ennesima ordinanza di custodia cautelare per Luca Lucci, l'ex capo ultrà del Milan già in carcere per l'inchiesta sulle curve del capoluogo lombardo. In quest'ultimo caso l'accusa è quella di traffico internazionale di sostanze stupefacenti: nell'indagine coordinata dai pm di Milano Rosario Ferracane e Leonardo Lesti e condotta dalla Squadra Mobile di Milano, si parla di tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina, arrivati in città tra il giungo del 2020 e il febbraio/marzo del 2021. Insieme a Lucci sono state destinatarie dell'ordinanza altre otto persone.