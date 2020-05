Lotito su Juve-Inter: "Quella partita l'avete vista". Aperta un'indagine

IL CASO

"Quella partita l'avete vista". Parole, riferite a Juve-Inter, pronunciate dal presidente della Lazio Claudio Lotito in una recente intervista a 'Repubblica' che hanno fatto scattare un'indagine da parte della Procura federale. Lo riferisce 'Il Tempo', aggiungendo che il numero uno del club biancoceleste è stato subito convocato per fornire chiarimenti e approfondire i suoi eventuali sospetti sulla sfida disputata l'8 marzo allo Stadium a porte chiuse.

Se Lotito - continua 'Il Tempo' - dovesse fornire informazioni tali da mettere in discussione la regolarità di Juve-Inter, a quel punto la Procura federale dovrebbe aprire un'indagine per illecito sportivo. In caso contrario, il presidente della Lazio potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive,