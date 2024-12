Lotito: "Con questo spirito la Lazio darà soddisfazioni"

"Stiamo raccogliendo il frutto di un lavoro che sta portando a dei risultati, però io non vendo sogni ma solide realtà. Noi lavoriamo per ottenere il massimo; se i ragazzi manterranno questo spirito di gruppo e questa ferocia potranno dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Ma i risultati dipendono anche da fattori imponderabili". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la cerimonia dei Collari d'Oro al merito sportivo in corso all'Auditorium Parco della Musica di Roma, risponde a chi chiede se la squadra possa puntare allo scudetto. "Il mondo dello sport è basato sul sacrificio, è un'azione congiunta e non si vince da soli ma tutti insieme - afferma ancora Lotito -. Io penso che la programmazione, l'umiltà e la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi sia fondamentale. Abbiamo creato un percorso, ho preso la società che aveva debiti, oggi è altamente patrimonializzata e sta dando risultati sportivi". Infine, un accenno al progetto stadio per il 'Flaminio' presentato nei giorni scorsi in Campidoglio: "L'impianto sarà l'orgoglio della città. Questo consentirà ai laziali di avere un orgoglio di appartenenza e a chi è tifoso del calcio di capire che si raggiungono i risultati non solo con le risorse ma anche con le idee e gli obiettivi, con il lavoro quotidiano e capacità di sopportazione. Io sono un combattente e diventa uno sprone in più", conclude.