Longhi: "Dopo i passi falsi di Inter e Lazio, la Juve può anche respirare"

La Juventus ora può soffrire di solitudine semplicemente perché il suo margine d'errore è e rimane superiore rispetto a quello delle inseguitrici. I bianconeri possono quindi concedersi qualche passo falso proprio come accaduto a Inter e Lazio. Non vanno sottovalutati gli errori di Conte anche dovuti ai tanti indisponibili a centrocampo, ma certo non si può prescindere da Barella. Dal nerazzurro milanese a quello bergamasco. L'Atalanta parte sì male, ma sa cambiare registro durante la partita diventando uno schiacciasassi. A questa squadra nulla è precluso nemmeno il traguardo della coppa dalle grandi orecchie.