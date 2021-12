Lo sbarco, la Scala, il gol nel derby e lo scudetto: l'Inter saluta Eriksen

Prima le parole del comunicato, poi un video fortemente emozionante (e presto l'abbraccio di San Siro e di tutto il mondo nerazzurro). L'Inter saluta il suo campione, saluta Christian Eriksen, e nel giorno in cui diventa ufficiale la rescissione del contratto lo fa anche ripercorrendo alcune delle tappe fondamentali della sua permanenza in Italia. Dallo sbarco a Linate nel gennaio 2020 alla presentazione alla Scala di Milano, passando per i primi gol fino a quelli contro Napoli e Crotone della scorsa primavera e alla festa per il 19esimo scudetto. Ma soprattutto celebrando quella punizione che in pieno recupero regalò ai nerazzurri il successo contro il Milan e l'approdo alle semifinali di Coppa Italia: una prodezza che quel giorno cementò il rapporto tra il danese e il tifo interista, rendendolo di fatto uno dei giocatori più amati di sempre nonostante la sua breve permanenza.