Llorente avvisa la Roma: "L'Olimpico è pazzesco, ma al San Mames sarà come ripartire da 0-0"

La Roma si appresta ad affrontare gli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao e per farlo dovrà superare il tabù del San Mames. A esserne sicuro è Fernando Llorente che, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha messo in guardia i giallorossi: "Con la finale in casa, i baschi faranno di tutto per passare. È come se si ripartisse da 0-0. Non sarà facile giocare lì, c'è entusiasmo, i ragazzi stanno facendo un anno bellissimo. Certo, anche l'Olimpico è stato pazzesco - ha spiegato l'attaccante spagnolo -. Nico Williams sta facendo grandi cose, fa la differenza per l’enorme capacità di girarsi, prendere la palla e colpire. Giocatore molto importante è anche Inaki, ovviamente, e poi dico il capitano De Marcos, il secondo come presenze della storia della squadra, uno dei pochi del mio periodo. In certi momenti della stagione e in certe situazioni contano il senso di appartenenza e il cuore che batte un po' di più".