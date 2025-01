Liverpool, Slot: "Con un Salah così non solo Chiesa gioca poco"

"Chiesa deve giocarsi il posto con gente come Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Mo Salah". In conferenza stampa Arne Slot ha spiegato perché Federico Chiesa ha poche occasioni di scendere in campo con il suo Liverpool. "Tutti conoscono i numeri di Salah - ha proseguito l'allenatore olandese, parlando dell'attaccante egiziano, autore già di 18 reti - Non capita spesso di avere un motivo di sostituirlo in partita, o anche prima. È in grande forma, vuole giocare sempre, incidere. Quindi non si tratta solo di Federico quando parliamo di scarso utilizzo, ma bisogna considerare anche gli altri.