Liverpool, Slot: "Chiesa giocherà contro il Southampton"

Federico Chiesa è pronto a tornare in campo con il Liverpool. A confermarlo è stato Arne Slot che, in vista del turno infrasettimanale contro il Southampton, ha deciso di schierare l'ex attaccante di Fiorentina e Juventus: "È sicuramente un momento in cui può ottenere minuti. La quantità di minuti è una domanda aperta. Non ci si può aspettare che giochi 90 minuti, penso, soprattutto a causa del suo livello, dove l'intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai. Ma se farà un buon allenamento, avrà minuti... però sarà una partita in cui non tutti i nostri titolari partiranno dall'inizio, quindi dovremo gestire i minuti".