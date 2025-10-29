Liverpool, Chiesa: "Abbiamo i mezzi per rialzarci"

Dopo la quarta sconfitta consecutiva in Premier, questa volta per mano del Brentford, Federico Chiesa ha rilasciato un'intervista a Liverpool Echo in cui ha analizzato il momento dei Reds. Queste le parole dell'ex Juventus: "Negli spogliatoi nessuno parlava. Quel silenzio era un segnale: tutti vogliono cambiare, tutti vogliono reagire. Non serve cercare colpevoli. Ci sono tanti motivi, ma la chiave è lavorare più duramente e pensare positivo. Abbiamo qualità, un grande allenatore e i mezzi per rialzarci". L'occasione per rialzare la testa arriva questa sera contro il Crystal Palace in Coppa di Lega: "Vincere porta a vincere. Dobbiamo solo ritrovare fiducia. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente, molto meglio dello scorso anno", ha concluso Chiesa.