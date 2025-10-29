Logo SportMediaset

Calcio

Liverpool, Chiesa: "Abbiamo i mezzi per rialzarci"

29 Ott 2025 - 17:14
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la quarta sconfitta consecutiva in Premier, questa volta per mano del Brentford, Federico Chiesa ha rilasciato un'intervista a Liverpool Echo in cui ha analizzato il momento dei Reds. Queste le parole dell'ex Juventus: "Negli spogliatoi nessuno parlava. Quel silenzio era un segnale: tutti vogliono cambiare, tutti vogliono reagire. Non serve cercare colpevoli. Ci sono tanti motivi, ma la chiave è lavorare più duramente e pensare positivo. Abbiamo qualità, un grande allenatore e i mezzi per rialzarci". L'occasione per rialzare la testa arriva questa sera contro il Crystal Palace in Coppa di Lega: "Vincere porta a vincere. Dobbiamo solo ritrovare fiducia. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente, molto meglio dello scorso anno", ha concluso Chiesa. 

01:29
Galliani tifa per Gattuso

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

01:44
La Roma attende il Parma

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

01:42
Fabregas col Verona

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

01:46
Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

DICH JURIC POST MILAN DICH

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

18:27
Serie B: Bari-Mantova, che successo per l'evento organizzato da Betsson.sport al San Nicola
18:25
Juve, fischi allo Stadium nel riscaldamento
18:20
Lazio: Castellanos migliora, può rientrare dopo la sosta
18:06
Juve, Kalulu: "Esonero Tudor? Ci sentiamo in colpa"
17:45
Cagliari, contro il Sassuolo è pronto anche Mina