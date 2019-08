Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato con il Verona: "Questa è una gara importantissima. Loro puntano alla salvezza come noi ed è una partita alla nostra portata, la spinta che ci darà il nostro pubblico è importante. Ma in campo siamo noi gli artefici del nostro destino. E toccherà ai calciatori ricambiare la passione di questa gente. Imbula? Ha caratteristiche che non abbiamo in rosa, lui è un giocatore top, che ha il fuoco dentro. Tocca a noi riportarlo ai suoi massimi livelli". Piccoli problemi di formazione per l'allenatore dei pugliesi: "Sia La Mantia che Lapadula in settimana hanno avuto qualche problema".