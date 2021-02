L'Inter torna oggi al lavoro ma Conte ha già in testa la squadra anti-Milan

Dopo il martedì libero, l'Inter torna oggi ad allenarsi alla Pinetina con testa e gambe rivolte ovviamente al derby scudetto di domenica pomeriggio. Il successo contro la Lazio ha consegnato a Conte non solo il sorpasso sul Milan inseguito da almeno un paio di mesi ma anche nuove importanti convinzioni. La prima è che Vidal può anche recuperare con calma (relativa) dal suo piccolo infortunio al ginocchio. Questo perché l'Eriksen visto all'opera offre finalmente ampie garanzie, non solo tecniche ma anche fisico-temperamentali: insieme a Brozovic e Barella, con il danese si è visto un centrocampo di qualità e quantità, come mai sinora era successo. La seconda convinzione è che la metamorfosi di Perisic in esterno contiano a tutta fascia, capace di attaccare e difendere senza sosta, sta compiendosi: importante la sua prestazione contro Lazzari, ma in effetti altre indicazioni erano già arrivate negli impegni precedenti, con la Fiorentina ad esempio. Attenzione, dedizione e doti atletiche abbinate alla tecnica che certo non manca: ecco perché il croato sarà riproposto nel derby, tanto più perché sulla sua fascia ci sarà da fronteggiare il rientrante Calabria.