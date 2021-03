L'Inter celebra il +6 sul Milan: ecco il coro "Chi non salta rossonero è" nello spogliatoio

Come festeggiare una vittoria che vale il +6 sul Milan? Con un coro negli spogliatoi dedicato proprio ai rossoneri! Al termine del match vinto contro l'Atalanta, i giocatori dell'Inter hanno infatti intonato il più classico dei "Chi non salta rossonero è" per celebrare il successo, un 1-0 arrivato al termine di una partita molto sofferta che ha però regalato ai nerazzurri i punti necessari a rispondere al colpo dei ragazzi di Pioli a Verona. Una lunga sfida, quella tra Inter e Milan, che caratterizzerà questo intensissimo finale di campionato.