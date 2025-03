Ligue 1, Psg oggi campione? Le combinazioni

Giornata spartiacque in Francia: il Psg potrebbe già mettere le mani sulla Ligue1. Oggi infatti si potrebbero decidere le sorti del campionato: se il Marsiglia, secondo in classifica, non dovesse vincere la sua partita alle 17 in casa del Reims, Luis Enrique avrebbe l'occasione per chiudere i giochi due ore più tardi, con ancora 7 giornate da giocare, con una vittoria sul campo del Saint Etienne: il Psg infatti, al momento, guida la classifica di Ligue1 con 19 punti di vantaggio.