Ligue 1, Thauvin sbaglia rigore ma Lens piega il Paris FC

Samson Baidoo ha segnato il gol della vittoria, regalando al Lens la vittoria per 2-1 sul Paris FC. Il Lens sale così al quarto posto in classifica. Il gol decisivo di Baidoo è arrivato verso l'ora di gioco, con un colpo di testa su cross di Thomasson. Il Lens ha ora cinque vittorie in otto partite di campionato ed è a pari punti con lo Strasburgo, terzo in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Marsiglia. Odsonne Edouard ha inizialmente portato in vantaggio il Lens dopo che Florian Thauvin ha sbagliato un rigore, e Pierre Lees-Melou ha pareggiato per il Paris FC.