Il Psg sbatte ancora una volta contro il Rennes. I campioni di Francia cadono 2-1 in casa dei bretoni nella seconda giornata di Ligue1. Cavani illude gli ospiti sbloccando il risultato al 36' del primo tempo, ma i padroni di casa, che l'anno scorso hanno vinto la Coppa di Francia battendo proprio la squadra di Tuchel in finale, reagiscono e portano a casa l'intera posta in palio grazie alle reti dell'ex Torino e Milan Niang al 44' e di del Castillo al 3' della ripresa. Il Rennes sale cosi' a 6 punti e resta a punteggio pieno, mentre il Psg rimane fermo a quota 3.