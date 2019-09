Nella quinta giornata della Liga spagnola il Real Sociedad vince fuori casa contro l'Espanyol per 3-1. Doppietta di Willian Jose al 18' e 34', autogol di Zaldua al '71 e terza rete della formazione di San Sebastian di Isak al 75'. Il Valencia invece viene bloccato al Mestalla dal Leganes per 1-1. Padroni di casa in vantaggio con Parejo su rigore al 21', definitivo pareggio del Leganes al 35' con Oscar.