Liga: l'Atletico passa a Valencia, decisivo Griezmann

SPAGNA

I colchoneros sconfiggono i ragazzi di Gattuso: il francese entra e sblocca il risultato, Mamardashvili evita un passivo più ampio. Poker dell'Athletic a Cadice

© afp L'Atletico Madrid ottiene la seconda vittoria nella Liga: il Valencia perde 1-0 al Mestalla, grazie alla rete di Griezmann. Il francese, subentrato due minuti prima del gol, insacca su assist di Lemar e sfiora anche il raddoppio: decisivo Mamardashvili per contenere il passivo. Poker dell'Athletic Bilbao contro il Cadice, mai in gara: Iñaki Williams apre le marcature e sbaglia un rigore, Guruzeta realizza una doppietta.

VALENCIA-ATLETICO 0-1

Arriva la seconda vittoria in tre giornate per l'Atletico Madrid, trascinato dal subentrante Griezmann al Mestalla. Buon avvio di match per i colchoneros, che si rendono subito pericolosi, ma rischiano grosso a metà del primo tempo: un autentico golazo di Musah, autore di una grande conclusione, viene annullato dal Var per un fallo su Joao Felix all'inizio d'azione. Sospiro di sollievo per Simeone, mentre alla mezz'ora la revisione salva il Valencia: l'arbitro Cuadra Fernández aveva espulso Thierry Correia per un intervento energico, ma viene richiamato dagli assistenti Var e tramuta il cartellino in giallo. Finale arrembante per i colchoneros: Mamardashvili salva su Joao Felix e Morata, portando le squadre al riposo sullo 0-0. Grande equilibrio nell'avvio di ripresa: il Valencia, che oggi ha presentato Cavani, fa girare palla e l'Atletico controlla. La sfida si sblocca al 66': Lemar serve Griezmann, la conclusione del francese viene deviata da Soler e spiazza Mamardashvili. 1-0 Atletico con Grizou, subentrato due minuti prima, e i colchoneros prendono coraggio: Cunha si vede annullare il raddoppio all'85', Carrasco e Griezmann impegnano Mamardashvili nel finale. Non c'è più tempo per cambiare il risultato, e finisce 1-0 al Mestalla: vittoria convincente per l'Atletico Madrid, con un ottima ripresa.

CADICE-ATHLETIC BILBAO 0-4

L'Athletic Bilbao non si ferma più, e resta imbattuto nella Liga con un'altra vittoria: al Nuevo Mirandilla, il Cadice viene travolto con un inappellabile 4-0. Dominano gli ospiti sin dalle prime fasi del match, e passano al 24': Iñaki Williams approfitta di un errore in costruzione e trafigge Ledesma con una precisa conclusione. Il portiere argentino, ex Rosario Central, evita il raddoppio al 35': superlativa parata sul rigore di Iñaki, concesso per un fallo di mano di Espino in area. Nella ripresa, però, i baschi dilagano: Guruzeta insacca il raddoppio al 56', l'ex Torino Berenguer trova il tris venti minuti più tardi su assist di Nico Williams. L'Athletic, che aveva perso per infortunio Iñaki Williams al termine del primo tempo, trova anche il poker: lo sigla Guruzeta al 93', siglando la sua personale doppietta. Bruttissima prestazione del Cadice, che ha mostrato gravi lacune in entrambe le fasi: i tifosi hanno criticato aspramente la dirigenza, rea di non aver rinforzato una squadra che è attualmente ultima con zero punti e zero gol segnati. Sogna invece l'Athletic di Valverde, che aggancia Barça e Villarreal al terzo posto, a due punti dalle leader Betis e Real Madrid.