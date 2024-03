Liga, l'Atletico paga le fatiche di Champions: il Barcellona passa 3-0 a Madrid

SPAGNA

I catalani, secondi in classifica, vincono grazie all'ex Joao Felix, Lewandowski e Fermín López: colchoneros fuori dalla zona Champions

© Getty Images Nella ventinovesima giornata di Liga, il Barcellona batte 3-0 l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e si prende il secondo posto sorpassando il Girona, ora a -2: decidono il grande ex Joao Felix (38'), Lewandowski (47') e Fermín López (75'). I colchoneros, ad oggi, sono fuori dalla zona Champions. Perdono, invece, le andaluse: il Rayo Vallecano supera 2-0 il Betis, mentre il Siviglia si fa rimontare dal Celta Vigo che vince 2-1.

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 0-3

Nella sfida tra le due spagnole che hanno eliminato le italiane in Champions, non c'è storia: il Barcellona domina al Wanda Metropolitano vincendo 3-0. Ad ammutolire il pubblico dei colchoneros è proprio il grande ex: al 38', Lewandowski scambia in area poi mette al centro per l'inserimento di Joao Felix, che insacca senza esultare per rispetto del suo vecchio club. I catalani vanno tuttavia all'intervallo senza il loro tecnico: Xavi, infatti, viene espulso al 42'. I colchoneros, che sfiorano il colpaccio con Barrios, incassano però il 2-0 ad inizio ripresa: a segnare il raddoppio è Lewandowski, che con un diagonale destro in area batte Oblak anche grazie all'aiuto del palo. E al 65', scorrono i titoli di coda sul big match: Fermín López, lasciato tutto solo in area, riceve il cross del polacco e di testa insacca, chiudendo definitivamente i giochi. L'ultimo quarto di gara diventa soltanto un conto alla rovescia per il trionfo del Barcellona, che sale a 64 punti e sorpassa il Girona, ora a -2. Il Real resta a +8 con il Clasico al Bernabeu da giocare, ma è un'altra iniezione di fiducia per i blaugrana in vista del finale di stagione. L'Atletico, invece, scivola al quinto posto dopo il trionfo del Bilbao: ad oggi, sarebbe fuori dalla zona Champions.

VILLARREAL-VALENCIA 1-0

Il Villarreal dimentica l'eliminazione in Europa League battendo 1-0 il Valencia. Nel primo tempo, il Sottomarino Giallo sbaglia un rigore con Baena, con Mamardashvili grande protagonista tra le fila dei Pipistrelli che blocca. La partita si stappa comunque ad inizio ripresa: Jorgensen è miracoloso su Gonzalez, poi al 54' Cuenca risolve di testa una mischia in area di rigore e fa 1-0. Il risultato non cambia più grazie soprattutto ai due portieri: finisce con il Villarreal che centra il quarto successo consecutivo e si porta a -2 dal Valencia.

SIVIGLIA-CELTA VIGO 1-2

Colpo salvezza del Celta, che vince 2-1 in casa del Siviglia e risucchia gli andalusi nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa passano in vantaggio al 18' grazie ad En-Nesyri, che riceve dopo il centrocampo, sfrutta l'errore di Nunez e insacca. Nella ripresa, però, gli ospiti la recuperano nel giro di 6 minuti: Carles Perez segna al 72' il pareggio, mentre poco dopo è Larsen, su assist di Bamba, a completare la rimonta. Il Celta Vigo si porta a +5 sul Cadice, mentre il Siviglia resta a +6 ed è tutt'altro che al sicuro da brutte sorprese.

RAYO VALLECANO-BETIS 2-0

Terza sconfitta di fila per il Betis, che perde 2-0 a Vallecas contro il Rayo e si allontana dal sesto posto, ora distante quattro lunghezze. I padroni di casa si portano a +7 sul terzultimo posto del Cadice tornando alla vittoria grazie ai gol al 40' di Lejeune e al 78' di Camello, entrato al posto di de Tomas allo scoccare dell'ora di gioco.

LAS PALMAS-ALMERIA 0-1

Arriva alla ventinovesima giornata il primo successo in campionato dell'Almeria, che vince 1-0 in casa di un Las Palmas in crisi di risultati ma comunque lontano dalla zona retrocessione. Il fanalino di coda si impone grazie al gol di Baptistao, che al 14' insacca su assist di Ramazani. Pur conquistando i tre punti, però, l'Almeria resta a -14 dal quartultimo posto e sempre più vicino alla zona retrocessione.