Nella sedicesima giornata della Liga l'Athletic Bilbao batte per 2-0 in casa il Villarreal. Baschi in vantaggio al 15' con Paredes. Il raddoppio al 69' con Williams. L'Athletic Bilbao è quarto in classifica, agganciando provvisoriamente l'Atletico Madrid a 32 punti, sei in più del Villareal.