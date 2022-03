Liga: il Barcellona rimonta l'Elche ed è terzo in attesa di Betis-Atletico

SPAGNA

I blaugrana, sotto di un gol, vincono 2-1 contro l'Elche grazie a Ferran Torres e al rigore di Depay

Successo fondamentale per il Barcellona nella ventisettesima giornata di Liga. I blaugrana, infatti, vincono 2-1 in casa dell'Elche: dopo il gol di Fidel (44'), la formazione di Xavi rimonta grazie al tap-in di Ferran Torres (61') e al rigore di Depay (84'), trovando tre punti che valgono il terzo posto in solitaria in attesa di Betis-Atletico. Sorride anche il Cadice: 2-0 al Rayo Vallecano grazie ad Alcaraz e Idrissi.

ELCHE-BARCELLONA 1-2

Il Barcellona continua la rincorsa alla Champions: terza vittoria di fila (quarta nelle ultime cinque gare) grazie al 2-1 in rimonta sull'Elche. Un risultato fondamentale, perché permette alla formazione di Xavi di conquistare tre punti fondamentali nel giorno della sfida tra due rivali per l'Europa che conta. Nel primo tempo, i blaugrana sono più pericolosi, con Dembélé e de Jong che costringono Badia alle parate. Col passare dei minuti, però, i padroni di casa crescono e, dopo un'occasione per Morente, trovano il vantaggio proprio prima dell'intervallo: Pedri sbaglia l'appoggio all'indietro e favorisce Fidel, che entra in area e con un preciso mancino angolato batte ter Stegen, firmando l'1-0. Nella ripresa, però, sale in cattedra Ferran Torres che prima sbaglia due occasioni, poi è reattivo sul tiro sbagliato di Jordi Alba e con una deviazione sotto porta batte Badia rimettendo tutto in parità proprio allo scoccare dell'ora di gioco. L'ex City si rende ancora pericoloso, poi all'84' arriva la giocata che decide il match: Barragan tocca con l'avambraccio il pallone in area e provoca il rigore per i blaugrana, trasformato da Depay che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Nel finale, il Barcellona resiste e sale a 48 punti, continuando la rincorsa alla Champions. L'Elche, invece, perde la terza delle ultime quattro partite, con il vantaggio sulla zona retrocessione che si riduce a 5 lunghezze.

CADICE-RAYO VALLECANO 2-0

Proprio la terzultima in classifica, il Cadice, batte 2-0 il Rayo Vallecano e, a parità di partite, si porta a -1 dalla salvezza. Dopo tre pareggi consecutivi, arriva il quarto successo in Liga con due gol, entrambi nella ripresa: al 55', Alcaraz stacca di testa sul calcio d'angolo battuto da Idrissi e batte sul primo palo un colpevole Luca Zidane. Sette minuti dopo, ecco il raddoppio: proprio il marocchino, autore dell'assist sull'1-0, firma il 2-0 sfruttando l'errore del portiere francese e segnando a porta vuota. Un successo che consente al Cadice di salire a quota 24, a -1 dal Granada quartultimo, mentre il Rayo perde per la sesta volta di fila in campionato.