L'Athletic Bilbao supera per 2-1 il Celta Vigo nella gara valida per la 20a giornata di Liga. Rete di Berenguer al 62 e Vivian al 71' per la formazione basca. Alvarez accorcia le diztanze al 74'. Il Bilbao raggiunge il Barcellona al terzo posto con 39 punti.