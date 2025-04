Con la doppietta segnata al Borussia Dormtund, Robert Lewandowski arriva a quota 11 gol stagionali in Champions League. Il polacco diventa così il primo giocatore della storia ad avere segnato almeno 10 gol in una singola stagione di Champions con tre squadre diverse: Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. In carriera sono 726 reti, 99 col Barça mentre sono 40 le reti stagionali in tutte le competizioni.