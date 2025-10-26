Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lens, Thauvin: "Marsiglia club del mio cuore, non volevo calciare rigore"

26 Ott 2025 - 15:42
© IPA

© IPA

Il Marsiglia è caduto in campionato contro il Lens (2-1) e tra i protagonisti del match sono finiti due ex Serie A: da un lato Benji Pavard, autore del fallo da rigore che ha fatto pareggiare il Lens e poi dell'autorete decisiva, e Florian Thauvin, che avrebbe dovuto calciare il rigore ma "il Marsiglia è il club del mio cuore, lì ho trascorso metà della mia carriera", ha ricordato l'ex Udinese. "Giocando contro di loro non posso dire di essere stato con il piede in due scarpe, ma quasi. Dovevo rappresentare il Lens, un club al quale mi sto molto affezionando, una società che assomiglia molto al Marsiglia. Ma dal punto di vista psicologico, non è stato facile per me". Poi sull'episodio del rigore lasciato a Edouard: "Innanzitutto, è stato Odsonne a chiedermelo. E poi c’era anche il fatto che si trattava dell'OM. Non avevo proprio voglia di tirarlo io"

Ultimi video

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

00:39
MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:36
Real-Barcellona: gol annullato a Mbappé per fuorigioco
16:18
Cairo: "Torino sulla strada giusta"
16:16
Genoa, Vieira: "Momento difficile, restiamo uniti"
16:08
Torino, Baroni: "Grande reazione, tra primo e secondo tempo ho ribaltato lo spogliatoio"
15:42
Lens, Thauvin: "Marsiglia club del mio cuore, non volevo calciare rigore"