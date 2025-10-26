Lens, Thauvin: "Marsiglia club del mio cuore, non volevo calciare rigore"

Il Marsiglia è caduto in campionato contro il Lens (2-1) e tra i protagonisti del match sono finiti due ex Serie A: da un lato Benji Pavard, autore del fallo da rigore che ha fatto pareggiare il Lens e poi dell'autorete decisiva, e Florian Thauvin, che avrebbe dovuto calciare il rigore ma "il Marsiglia è il club del mio cuore, lì ho trascorso metà della mia carriera", ha ricordato l'ex Udinese. "Giocando contro di loro non posso dire di essere stato con il piede in due scarpe, ma quasi. Dovevo rappresentare il Lens, un club al quale mi sto molto affezionando, una società che assomiglia molto al Marsiglia. Ma dal punto di vista psicologico, non è stato facile per me". Poi sull'episodio del rigore lasciato a Edouard: "Innanzitutto, è stato Odsonne a chiedermelo. E poi c’era anche il fatto che si trattava dell'OM. Non avevo proprio voglia di tirarlo io"