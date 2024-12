Lega Serie A e Meta insieme per combattere pirateria online

La Lega Serie A e Meta stanno anche lavorando ad una serie di modalità ulteriori attraverso le quali la Lega può segnalare i contenuti in violazione affinché vengano rimossi. Oltre ai tradizionali moduli di notifica e rimozione, Meta ha sviluppato anche soluzioni più sofisticate per effettuare le segnalazioni, come il Centro di segnalazione sulla proprietà intellettuale di Meta e, più recentemente, l'API di reporting sulla proprietà intellettuale di Meta. Queste API consentiranno ai detentori di diritti, come la Lega Serie A, di creare sistemi personalizzati per la segnalazione di contenuti che violano i loro diritti di proprietà intellettuale. Lega Serie A potrà utilizzare queste API per semplificare la segnalazione di contenuti in violazione, inviando segnalazioni IP tramite l'API Graph di Meta.