LEGA SERIE A E AIRC IN CAMPO PER SEGNARE 'UN GOL PER LA RICERCA'

In tutti gli stadi della Serie A Enilive sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Il podio portapallone, inoltre, sarà personalizzato con l`adesivo dedicato ad Airc, mentre in televisione andrà in onda la grafica "Trasformiamo la ricerca sul cancro in cura! Dona ora al 45521 o su airc.it" poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nel pre e post gara, infine, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca la coccarda dell`iniziativa e leggeranno un breve appello per invitare tutti i telespettatori ad unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca, facendo tanti gol per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521.