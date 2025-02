Lega Serie A, De Siervo: "Con la Fifa non c'è dialogo, causa in corso"

"Basta guardare alcuni numeri: l'Inter, ad esempio, ha già incassato 90 milioni di euro dalla Uefa - dice ancora - in questa prima parte stagione, una cifra in linea con quella che ha ricevuto vincendo lo scorso campionato italiano". Inevitabile affrontare anche l'argomento degli stadi in Italia. "Se c'è un aspetto in cui il nostro calcio è rimasto indietro rispetto agli altri campionati europei è senza dubbio quello delle infrastrutture - spiega De Siervo - . Oggi la principale criticità della Serie A non è la qualità del gioco o la competitività, ma il fatto che molti dei nostri stadi non sono all'altezza degli standard internazionali. L'assegnazione a Italia e Turchia di Euro 2032 sta accelerando i processi per la realizzazione di nuovi impianti in città strategiche come Milano e Roma, oltre a Bologna, Cagliari, Empoli, Firenze e Genova. Tuttavia, la burocrazia continua a rappresentare un ostacolo enorme. Paradossalmente, in questo momento storico non mancano i fondi, i progetti o le idee, ma la capacità di trasformare questi piani in opere concrete".