Lega Serie A annuncia partnership con National Italian American Foundation

La Lega Serie A e la NIAF annunciano una partnership regionale che rafforzerà i legami culturali e sportivi tra l'Italia e la comunità italoamericana negli Stati Uniti. La partnership è stata annunciata in occasione del Gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf), svoltasi presso la prestigiosa location di Cipriani 42nd Street a New York. Questa collaborazione, presentata nel contesto del 50° anniversario della Niaf, segna un traguardo storico per entrambe le organizzazioni. Per la prima volta, la Lega Serie A ha designato la Niaf come Regional Partner ufficiale negli Stati Uniti per la prossima stagione. "La Serie A non è soltanto calcio, è identità, cultura e orgoglio italiano nel mondo - ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A - Attraverso questa alleanza con la Niaf, celebriamo, oltre al nostro sport, anche i milioni di italoamericani che mantengono vive le radici italiane con passione e dedizione".