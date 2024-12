Lega Serie A al World Football Summit, De Siervo: "Importante unità d'intenti"

Il panel 'The Best of Calcio' è stato anche l'occasione per illustrare il progetto 'Unstoppable', la serie reality originale a tema sportivo che racconterà la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici del Medio Oriente e del Nord Africa, e per invitare tutti alla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà a inizio gennaio proprio a Riyadh.