Lega Pro Integrity Tour fa tappa a Monza: prevenzione e lotta al match fixing

LEGA PRO

Il Lega Pro Integrity Tour 2019-20, l'iniziativa che promuove corsi di formazione per la prevenzione alle frodi legate alle scommesse sportive, ha fatto tappa a Monza. Al centro dell'incontro il tema del match fixing, il sistema di calcioscommesse che altera i risultati delle partite, e come affrontare e denunciarlo con il supporto della Lega. Nel primo pomeriggio incontro con la prima squadra a Monzello, poi con le Berretti Under 15, 16 e 17 allo stadio Brianteo.

Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, ha commentato: “L’Integrity Tour rafforza la sinergia con le società per prevenire ogni tentativo di illecito e sono tappe, in particolare, che lanciano un messaggio forte per preservare il nostro calcio. Dopo Monza, saremo a Vercelli e a Viterbo, per incontrare i club che hanno detto no a tentativi di illecito e hanno prontamente denunciato. Le regole sono la base di ogni sistema. Vanno continuamente monitorate ed aggiornate. L’attività sul territorio di contrasto al match fixing, portata avanti da anni, ha dato risultati tangibili: c’è consapevolezza tra calciatori e dirigenti sul fenomeno che mina il calcio e ha sviluppato una forte capacità di reazione”.

Adriano Galliani, ad del Monza, ha concordato: "La prevenzione, la formazione e l’informazione sul match-fixing sono fondamentali così come lo è l’attività capillare sul territorio della Lega Pro. Sono azioni concrete per salvaguardare il calcio e i suoi valori".

Gli incontri sono stati tenuti dal Segretario Generale della Lega Pro Emanuele Paolucci e dall’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG. L’Integrity Tour 2019-2020 (prima tappa a Siena lo scorso 14 novembre) è nato per formare ed informare i club del fenomeno delle frodi legate alle scommesse sportive e svolgere quindi una attenta attività di educazione e prevenzione. Oltre ai casi pratici, in questi incontri vengono spiegate le sanzioni sportive e penali legate alla frode nelle scommesse sportive.