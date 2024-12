Lega B, approvato il bilancio 2023/24

È stato fatto un primo bilancio de La B Channel, il canale audiovisivo della Lega B unico nel suo genere in Italia, che ha preso il via con la 16a giornata sulla piattaforma Prime Video raggiungendo i settemila abbonamenti al termine del primo weekend di trasmissioni. Sempre sul tema diritti audiovisivi, è stata approvata la proposta di distribuzione del segnale con la società El Towers che prevede una durata di cinque stagioni sportive con ottimizzazione dei costi flessibilità nel servizio. L'Assemblea è stata informata relativamente ai contenziosi pendenti con Messina Peloro S.r.l., FIDIMED e Couchmans, advisor che ha reclamato importanti percentuali sui diritti tv sottoscritti dalla Lega, nonostante non abbia contribuito alla loro finalizzazione, in seguito a un contratto firmato nel 2015 con possibili profili di rischio per l'associazione. Sono state infine illustrate le modalità di elezioni del consigliere federale aggiuntivo di spettanza della Lega B determinato con il nuovo statuto della Figc.