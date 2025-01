Lega A, nuova assemblea dei club il 24 gennaio

Nuova assemblea in vista per i club di Serie A. È stata infatti convocata una riunione delle società nella sede della Lega in via Rosellini a Milano il prossimo 24 gennaio. In particolare, dopo l'elezione del presidente Ezio Simonelli, dell'ad Luigi De Siervo e dei nuovi vertici di Lega, all'ordine del giorno i compensi degli organi ed organismi di Lega per il quadriennio 2025/28. Tra gli altri temi, i club discuteranno dei contratti commerciali, di temi federali, della questione legata all'audience certificata per la ripartizione dei diritti tv e dei diritti tv internazionali.