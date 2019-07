Prima tegola in casa del Lecce neo promosso in Serie A, e si tratta di un pezzo pregiato. Nella giornata di ieri, infatti, il capitano giallorosso, Marco Mancosu, ha abbandonato il ritiro di Santa Cristina Valgardena per un consulto medico immediato. Non pare un semplice risentimento muscolare a un polpaccio il motivo del suo stop (finora Mancosu ha svolto un solo allenamento completo), ma un problema che sarà valutato in queste ore in un centro specialistico a Roma. Le condizioni del regista giallorosso saranno monitorate anche dallo staff sanitario del Lecce, ma pare che i tempi di recupero non saranno brevissimi.