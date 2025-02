Lecce, Sticchi Damiani da record: più vittorie in Serie A

Saverio Sticchi Damiani diventa il Presidente con più vittorie in Serie A nella storia del Lecce, superando Mario Moroni (30) e Franco Jurlano (29). “Un risultato che fa sicuramente piacere, anche se la mia testa è sempre e solo rivolta agli obiettivi di squadra. È un record da condividere con i miei soci, con Pantaleo Corvino, i dirigenti tutti, gli allenatori e i calciatori che hanno contribuito a raggiungerlo, e ovviamente i nostri tifosi a cui va un grazie particolare anche per essere venuti in 3000 di venerdì sera a Parma” le parole riportate dal club salentino.