Calcio

Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"

29 Ott 2025 - 13:30




Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha espresso fiducia nei confronti del gruppo squadra dopo la sconfitta contro il Napoli: "A prescindere dal risultato, credo che i ragazzi abbiano giocato una partita equilibrata e ordinata, il Napoli ha segnato nell'unica situazione in cui abbiamo concesso l'occasione per farlo. Questa prestazione deve darci fiducia per le prossime partite, giocare una partita così contro la prima in classifica deve motivare la squadra".

Damiani è anche tornato sul rigore sbagliato da Camarda che poteva indirizzare la partita in favore di giallorossi: "Capita a tutti di sbagliare un rigore. Lui era uno dei rigoristi designati, anche con l'Italia under 21 è sempre stato freddo dal dischetto e l'allenatore ha deciso di proporlo. Lo abbiamo rincuorato, è stato coraggioso a volerlo battere". 

14:06
Vinícius dopo il Clasico: "Chiedo scusa a tutti"
13:30
Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"