Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"

Damiani è anche tornato sul rigore sbagliato da Camarda che poteva indirizzare la partita in favore di giallorossi: "Capita a tutti di sbagliare un rigore. Lui era uno dei rigoristi designati, anche con l'Italia under 21 è sempre stato freddo dal dischetto e l'allenatore ha deciso di proporlo. Lo abbiamo rincuorato, è stato coraggioso a volerlo battere".