Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha espresso fiducia nei confronti del gruppo squadra dopo la sconfitta contro il Napoli: "A prescindere dal risultato, credo che i ragazzi abbiano giocato una partita equilibrata e ordinata, il Napoli ha segnato nell'unica situazione in cui abbiamo concesso l'occasione per farlo. Questa prestazione deve darci fiducia per le prossime partite, giocare una partita così contro la prima in classifica deve motivare la squadra".
Damiani è anche tornato sul rigore sbagliato da Camarda che poteva indirizzare la partita in favore di giallorossi: "Capita a tutti di sbagliare un rigore. Lui era uno dei rigoristi designati, anche con l'Italia under 21 è sempre stato freddo dal dischetto e l'allenatore ha deciso di proporlo. Lo abbiamo rincuorato, è stato coraggioso a volerlo battere".