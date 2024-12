Lecce: infortunio Gaspar, rischia stop due mesi

Come nelle previsioni arrivano notizie non positive dopo l'infortunio del difensore del Lecce, Gaspar, uscito anzitempo dal terreno di gioco nella sfida dell'Olimpico contro la Roma di ieri sera. Un quadro clinico che, però, non è allarmante come si prevedeva inizialmente. Il calciatore si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore. A comunicarlo, in una nota, è la società giallorossa. Il giocatore ha già iniziato il trattamento conservativo con tutte le terapie del caso, sotto la guida dello staff medico. Una soluzione, questa, che farebbe restare Gaspar lontano dai campi per almeno un paio di mesi, in attesa di ulteriori valutazioni sull'evoluzione dell'infortunio.